Новая модель называется Futurecraft 4D. Массовое производство этой модели будет запущено в сотрудничестве с технологическим стартапом из Кремниевой долины — Carbon, который получает финансирование от General Electric, Alphabet's Google, Sequoia Capital и других венчурных фондов. Adidas рассчитывает продать 5 тыс. пар Futurecraft 4D в нынешнем году и 100 тыс. пар в следующем.

В компании уверены, что партнерство с Carbon предоставит возможность ускорить и удешевить производство подошв с помощью 3D-печати. В 2018 году Carbon сможет снизить время печати одной подошвы с полутора часов до 20 минут, предполагают в Adidas.

По мнению главы отдела технологических инноваций Adidas Герда Манца, начало массового производства новой модели — "это важная веха для всей отрасли".

В конце прошлого года Adidas продал несколько сотен пар кроссовок с подошвами, напечатанными на 3D-принтере, по цене $333 за пару. Печать одной подошвы тогда занимала 10 часов.