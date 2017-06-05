"Аэрофлот официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения", — говорится в сообщении.

На нескольких сайтах (в частности airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us) пользователям предлагается участие в опросе с возможностью выиграть бесплатные билеты "Аэрофлота", для этого нужно поделиться новостью о розыгрыше на странице в Facebook. Участие в таких конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. "Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама", — сообщила авиакомпания.