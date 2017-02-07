"Временный отказ от приема и обслуживания чартеров связан с ремонтом одной из взлетно-посадочных полос, о котором CAAT уведомило перевозчиков еще 22 декабря 2016 года. Тогда сообщалось, что ремонтные работы на полосе повысят нагрузку на оставшиеся полосы, при этом пропускная способность аэропорта Суварнабхуми сократится с 68 до 60 воздушных судов в час", - рассказали в АТОР.

Аэропорт Суварнабхуми является самым загруженным в Таиланде, в 2016 году его пассажиропоток оставил 55,9 млн человек. Аэропорт принимает основной турпоток в Паттайю и на другие популярные курорты, которые либо не имеют собственных аэропортов, либо их ресурсы недостаточны для одновременного приема большого количества международных воздушных судов.

"Как сообщает CAAT, ограничения не коснутся регулярного авиасообщения, но и здесь возможны небольшие коррективы. Так, регулярные рейсы также могут сдвигаться по времени в расписании. В то же время частота полетов и емкость бортов меняться не будет", - рассказали в АТОР.