Международное агентство Moody's в среду, 24 мая, впервые с 1989 года понизило долгосрочный рейтинг Китая. Причиной этого шага эксперты агентства назвали быстрые темпы увеличения долга страны на фоне медленного роста экономики. Долгосрочный рейтинг понижен с "Аа3" до "А1", при этом прогноз по нему изменен с негативного на стабильный, говорится в сообщении Moody's.

Правительство Китая выразило несогласие с новой оценкой. В министерстве финансов КНР заявили, что агентство понизило рейтинг Китая, основываясь на "неподходящей методологии".

"В определенной степени (агентством) переоценены те трудности, с которыми сталкивается китайская экономика, а также занижены возможности правительства КНР по расширению реформ и потенциал соразмерного увеличения совокупного спроса", - цитирует ТАСС заявление китайского Минфина.

В начале марта Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного, выразив сомнения в своевременном проведении реформ и указав на риски в связи с уровнем госдолга. Кроме того, эксперты критично оценили снижение валютных резервов страны за последние полтора года.