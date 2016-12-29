Amazon рассчитывает создать так называемые воздушные центры исполнения заказов (airborne fulfillment centers, AFC). Они будут перемещаться в места с повышенным спросом на те или иные товары и доставлять их потребителю с помощью дронов. Например, около стадионов во время спортивных мероприятий, на которых большим спросом среди болельщиков пользуется еда, напитки и сувениры.

AFC, по планам компании, сможет подниматься на высоту до 45 тыс. футов (13,7 тыс. метров). Для доставки на дирижабль необходимого инвентаря, топлива или сотрудников будет организован специальный шаттл.