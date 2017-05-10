Как отмечают аналитики, столь значительное увеличение цен, как в Монако, является редкостью для регионов с развитой экономикой. В элитном княжестве рост объясняется высоким уровнем спроса вкупе с ограниченным объемом предложения и нежеланием собственников снижать стоимость объектов в ходе переговоров. Несмотря на заоблачные цены, уже третий год подряд суммарная стоимость всего проданного жилья в Монако превышает 2 млрд евро.

Для сравнения, в Токио, который занимает третье место в рейтинге, цены на элитное жилье за десять лет выросли всего на 13% (в местной валюте) - до 29,2 тыс. евро за "квадрат". Второе же место досталось Гонконгу (+111% в местной валюте, до 39,1 тыс. евро).

При этом самое значительное удорожание "элитки" в национальной валюте за 10 лет продемонстрировал Шанхай (+248%). Однако в евро стоимость 1 кв. м там сейчас составляет "всего" 15,3 тыс. единиц, что обеспечило этому китайскому мегаполису шестое место в общем зачете.

Попала в элитный "топ-10" и Москва: российская столица занимает восьмую строчку с 11,7 тыс. евро за 1 кв. м (+26% в рублях за 10 лет). Она опережает Сингапур (10,2 тыс. евро, +75% в местных долларах), а также Дубай. Последний оказался единственным участником "топ-10", в котором недвижимость премиум-класса за десятилетие не выросла, а упала в цене - минус 8% (до 6,1 тыс. евро).

Помимо этого, аналитики оценили стоимость жилья ультрапремиум-класса. Здесь первое место занимает Гонконг (117,2 тыс. евро), Монако на втором месте (110,1 тыс. евро), а Москва - уже на четвертом месте (46,7 тыс. евро), уступая Нью-Йорку (60,9 тыс. евро), но опережая Лондон (45,2 тыс.), Токио (41,3 тыс.), Париж (33,9 тыс.), Шанхай (25,9 тыс.), Сингапур (13,9 тыс.) и Дубай (11,1 тыс.).