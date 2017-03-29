Аналитики уверены, что французские выборы, первый тур которых состоится 23 апреля, а второй - 7 мая, представляют собой основной политический риск для Европы. Это объясняется возросшей популярностью лидера партии "Национальный фронт".

Однако, как показывают результаты опросов общественного мнения, перспективы победы Ле Пен остаются низкими.

По итогам последнего опроса Ipsos, Ле Пен проиграет центристу Макрону во втором туре, набрав 39% голосов. В то же время в докладе аналитиков UBS утверждается, что влияние вероятной победы Ле Пен на финансовые рынки слишком велико, чтобы его игнорировать.

Аналитики полагают, что возможное вступление в должность главы государства политика, чьей основной целью является выход из состава Евросоюза и еврозоны, предполагает большие и трудно прогнозируемые риски деноминации европейской валюты и дефолт.

В UBS предположили два сценария развития событий. Первый предполагает большую волатильность, при этом фондовые рынки еврозоны могут потерять около 35%, а единая европейская валюта - 10%, в то же время европейские облигации с высоким доходом потеряют в цене 17%.

Доходность трежерис может упасть на 100 базисных пунктов, фондовый индекс S&P 500 снизится на 10%, а ценные бумаги и валюты развивающихся стран потеряют 30% и 15% соответственно.

Второй сценарий предполагает, что если влияние победы Ле Пен не распространится за пределы Европы, потери развивающихся рынков будут не такими серьезными, как в первом сценарии. Снижении акций и валют составит около 17% и 8% соответственно.

В случае поражения Ле Пен активы еврозоны значительно вырастут, а евро может подскочить на 2%, считают специалисты UBS.