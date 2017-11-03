Украинское авиастроительное госпредприятие "Антонов" пообещало выполнять работы по оценке технического состояния самолета "Руслан", принадлежащего российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр".

В заявлении авиастроителя, опубликованном в пятницу, 3 ноября, говорится, что он как разработчик авиатехники является "держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". "Именно поэтому продление ресурсов этой авиационной техники - прерогатива исключительно ГП "Антонов", - указывается в документе.

В заявлении подчеркивается, что, если "Антонов" и Киев не будут выполнять свои обязательства, обусловленные международными правилами и украинским законодательством, в их отношении могут быть применены международные санкции. В частности, могут быть запрещены международные полеты самолетов "Ан", а функции разработчика переданы другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов.

"Для ведомств гражданской авиации представители организации-разработчика обязаны оставаться контактными лицами при решении проблем, которые могут потребовать разработки корректирующих мероприятий", - утверждают в украинской госкомпании.

"Волга-Днепр" не подпадает под санкции

В заявлении "Антонова" особо отмечается, что авиакомпания "Волга-Днепр" не входит в перечень компаний, к которым Киев применяет санкции. Кроме того, самолет "Руслан" имеет свидетельство о регистрации гражданского ВС и может использоваться исключительно "в целях обеспечения потребностей граждан и экономики".

Ранее в тот же день украинская партия "Народный фронт" обратилась к правительству и Службе безопасности Украины с просьбой проверить информацию о возобновлении "Антоновым" обслуживания самолета "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр". "Необходимо создать специальную комиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций против агрессора, установленных решениями СНБО. А также имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения", - говорится в заявлении "Народного фронта".

Сотрудничество между "Антоновым" и "Волга-Днепр" в сфере воздушных перевозок крупногабаритных грузов полностью прекращено с 2016 года.