28 декабря Flurry Analytics компании Google опубликовала свой ежегодный отчет о подключениях новых смартфонов с 19 по 25 декабря, то есть в период, когда люди наиболее всего склонны покупать и дарить подобные изделия. Судя по данным доклада, лидерами мирового рынка смартфонов остаются Apple и Samsung. 44% всех новых подключенных за отчетный период смартфонов были произведены Apple — 21%. В прошлом году у Apple этот показатель составлял 49,1%, у Samsung — 18,9%.

В представленной информации аналитики разглядели массу нюансов. К примеру, их не удивило очередное падение у Apple (оно продолжается с 2014 года, когда устройства компании составляли 51,3% активирований) и то, что Samsung, несмотря на все его проблемы с Galaxy Note 7, удалось тем не менее увеличить свою долю. Для Samsung это серьезная победа сама по себе, поскольку говорит о высокой лояльности пользователей к продукции компании. Как заметил в интервью The Wall Street Journal Стивен Бейкер, ведущий аналитик по оборудованию компании NPD Group, большинство пользователей смартфонов на базе Android уже давно выбрали для себя Samsung: "Большинство тех, кто купил или собирался купить Note 7, купили себе другой хай-эндовый смартфон Galaxy".

Тем не менее, считают эксперты, тот факт, что ни одному из основных производителей не удалось добиться серьезного повышения показателей, говорит о том, что они оба не воспользовались теми возможностями, которые у них были в 2016 году. Ошибки, которые обе компании совершили в текущем году, стоили им роста. "Все складывалось как нельзя хуже для Samsung и как нельзя лучше для Apple. Однако правда такова, что ни одной из компаний не удалось капитализировать этот год",— утверждает консультант по вопросам потребительской электроники и мобильной связи Читан Шарма.