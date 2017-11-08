Функция пока что доступна только в США и только для владельцев устройств с бета-версией iOS 11.2. После установки обновления в iMessage появляется кнопка Apple Pay для перевода денег. Средства можно переводить и по запросу в сообщении – если ваш собеседник отправит текст, в котором есть просьба о деньгах, пользователь может нажать сразу на это сообщение, чтобы выполнить перевод.

При первом переводе система предложит создать новую виртуальную карту Apple Pay Cash. Она использует основную карту, привязанную к айфону, чтобы осуществлять переводы и оплату при помощи Apple Pay. У новой карты будет и собственный журнал транзакций.

Переводы при помощи дебетовой карты будут происходить без дополнительной платы. Если пользователь решит отправить деньги с кредитки, то транзакция пройдет с "промышленным стандартом комиссии в несколько процентов", сказали представители Apple.

Apple представила Pay Cash еще на выставке WWDC в июне 2017 года. Компания обещала, что сервис станет доступен в сентябре вместе с выходом iOS 11, однако из финальной версии операционной системы денежные переводы были убраны. С чем была связана отсрочка, представители Apple не говорят.

Apple Pay – система мобильных платежей при помощи NFC-датчика. Компания запустила ее в сентябре 2014 года вместе с выходом iPhone 6. Для оплаты товаров пользователю достаточно поднести смартфон к считывателю, приложить палец, ввести пароль или отсканировать лицо (только в iPhone X).