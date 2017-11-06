Дисплей нового флагмана Apple iPhone X подвержен выгоранию со временем, предупреждает техподдержка компании. ​Apple опубликовала ряд рекомендаций для того, чтобы как можно дольше сохранить функциональность дисплея.

Проблема описывается в опубликованном 3 ноября документе от техподдержки Apple. В компании пояснили, что дисплей нового смартфона изготовлен по технологии OLED. Это означает, что ему также присущи недостатки, характерные для всех устройств подобного типа.

«При долгом использовании на OLED-дисплеях могут появиться некоторые изменения. Это ожидаемо и связано с «выгоранием» экрана, когда на нем отображаются остаточные следы изображения даже после того, как изображение сменилось. Также это может случиться в особых случаях, когда дисплей долгое время работает в режиме высокого контраста», — говорится в сообщении техподдержки.

Для того чтобы избежать подобных искажений, в Apple разработали для пользователей нового смартфона ряд рекомендаций. Они включают в себя установку последнего обновления операционной системы iOS 11, использование режима автоподстройки яркости и выключение дисплея в режиме ожидания. Также пользователям не рекомендуется долго оставлять дисплей со статичным изображением на высокой яркости.

Продажи нового флагманского смартфона Apple начались 3 ноября.