Компания объясняет это тем, что клиенты, возможно, воздерживались от покупки смартфонов в ожидании юбилейной, 10-й по счету, новинки.

Так, за второй квартал 2017 года компания продала 50,76 млн iPhone по сравнению с 51,19 млн телефонов годом ранее. При этом, как отмечает Reuters, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи iPhone на уровне 52,27 млн.

"Мы наблюдаем, как мы считаем, паузу в покупках iPhone, что, по нашему мнению, связано с более ранними и гораздо более частыми сообщениями о новой модели iPhone", — приводит Bloomberg слова генерального директора Apple Тима Кука, сказанные им во время конференц-кола с аналитиками.

Несмотря на падение продаж телефонов, квартальные доходы компании выросли на 1,2%, чему способствовала более высокая средняя цена продажи, отмечает Reuters.

Также корпорация объявила об увеличении программы возврата капитала акционерам до $300 млрд, квартальных дивидендов на 10,5% и запасов денег до $256,8 млрд (+10 млрд). Однако инвесторов это не впечатлило, цена на акции Apple по итогам торгов во вторник опустилась на 1,9%, до $144,65.

Apple традиционно представляет свои новинки в сентябре.