Вместо обычного варианта — Airbus A380 с 489 пассажирами и тремя классами обслуживания (экономический, бизнес-класс и первый класс) — в ноябре и декабре по этому маршруту будут летать самолеты лишь с двумя классами, которые смогут вместить на 26% больше — 615 пассажиров. Тем самым число мест в этих самолетах Emirates окажется больше, чем в самолетах каких-либо других авиакомпаний. В обычное время у Emirates по три рейса в день из Дубая в лондонский аэропорт Гатвик и обратно, в период с 16 декабря по 7 января их число будет увеличено до 11.

"Emirates выполнят подсчеты, чтобы продемонстрировать: прибыль, которая может быть достигнута на этих рейсах в Гатвик на рынке с довольно высокой ценовой конкуренцией, намного больше у A380 с двумя классами и большей загрузкой, чем потери от отсутствия первого класса, который, вероятно, не распродается",— отметил авиационный аналитик Джон Стрикленд. Как заявил еще три года назад генеральный директор Air France-KLM Александр де Жюньяк, первый класс никому не приносит прибыли. По мнению главного редактора журнала Business Travel News Малкольма Гинзберга, своим решением Emirates лишь продолжает распространенную тенденцию отказа от первого класса в пользу увеличения бизнес-класса. Следующим шагом может стать введение авиакомпанией класса "экономический премиум".