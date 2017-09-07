С середины июля оптовые цены на авокадо в США увеличились на 75%, до $80 за ящик авокадо элитного сорта Хасс (48 плодов), свидетельствуют данные American Restaurant Association Inc. Ящик калифорнийских авокадо на 60 плодов при оптовых закупках стоит примерно столько же, хотя обычно в это время года цена не достигает и $60, утверждает владелец Produce Express Джим Бойс. Его компания снабжает калифорнийские рестораны и магазины свежими овощами и фруктами.

Средняя розничная цена в I полугодии увеличилась на 35%, до $1,21 за авокадо, рост продолжился в III квартале, и в середине августа цена составляла уже $1,25, отмечает Hass Avocado Board. По данным отраслевой ассоциации, с 2000 года потребление авокадо в США выросло в четыре раза.

В Калифорнии, где выращивается основной объем авокадо в США, урожай в этом году будет на 46% меньше, чем в 2016 году, прогнозирует Калифорнийская комиссия по авокадо. В Мексике сбор урожая авокадо задерживается из-за дефицита осадков.

В августе вице-президент США Майк Пенс в ходе турне по странам Латинской Америки пообещал, что Штаты начнут ввозить авокадо из Колумбии, чтобы стабилизировать рынок.