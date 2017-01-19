13 крупных международных автопроизводителей, логистических и нефтяных компаний намерены инвестировать около €10 млрд в течение ближайших пяти лет в водородную энергетику, пишет Bloomberg.

Компании создали объединение "Водородный совет", в который вошли Toyota, BMW, Daimler, Honda Motor, Hyundai Motor, Royal Dutch Shell, Total, Linde, Air Liquide, Engie, Alstom, Anglo American и Kawasaki Heavy. Совокупная годовая выручка этих компаний превышает €1,07 трлн.

"Члены "Водородного совета" намерены нарастить объемы инвестиций в развитие и коммерциализацию водородных технологий и топливных элементов. В настоящее время приблизительный объем инвестиций в данный сектор составляет €1,4 млрд в год", — следует из сообщения, размещенного на сайте Toyota.

"Мир энергетики трансформируется очень быстро. Водород имеет громадный потенциал", — отметил генеральный директор Shell Бен Ван Берден в ходе встречи представителей "Водородного совета" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

""Водородный совет" возглавит мировое движение по продвижению водородных технологий. Он будет заниматься выстраиванием отношений с правительственными органами, компаниями и обществом", — заявил председатель совета директоров Toyota Motor Такеши Учиямада.

Планы Toyota

Увеличение объема производства автомобилей на топливных элементах является одним из ключевых направлений плана Toyota по сокращению выбросов углекислого газа своих машин на 90% к 2050 году. Компания также планирует продавать около 30 тыс. автомобилей на топливных элементах по всему миру к 2020 году. Toyota утверждает, что с 2008 по 2015 год она смогла сократить себестоимость производства топливных элементов на 95%.

"Водород может помочь обществу в снижении количества выбросов углекислого газа в разных сферах промышленности и по всей производственно-сбытовой цепочке", — добавил Учиямада.

Позиция японского автопроизводителя заключается в том, что покупателя проще убедить приобрести гибридный автомобиль или машину на топливных элементах, нежели электромобиль. Проблемой последнего является меньшая дальность езды без подзарядки, а на подзарядку требуется гораздо больше времени, чем на заправку бензином или водородом, отмечает Bloomberg.