Шесть автоконцернов основали совместное предприятие по строительству станций быстрой зарядки электромобилей. Созданная немецкими автомобилестроителями BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche, а также американским Ford фирма Ionity начала работу, говорится в сообщении ее учредителей, обнародованном в пятницу, 3 ноября.

Еще в текущем году планируется установить первые 20 станций на автобанах Германии, Австрии и Норвегии, а к концу 2020 года по всей Европе их число предполагается довести до 400.

На электрозаправочных колонках Ionity можно будет заряжать различные батареи вне зависимости от производителя - благодаря унифицированному штекеру. Таким образом, у автомобилистов появится возможность своевременно и быстро заряжать аккумуляторы электромобилей. Тем самым автопроизводители выполняют важное условие для того, чтобы многие из их моделей автомобилей, заявленных к выпуску в ближайшее десятилетие, нашли покупателей.

В то же время ученые подсчитали, сколько общественных станций зарядки электромобилей должно появиться в Германии, чтобы, как того желают политики, на дорогах страны появился миллион электрических машин. Необходимо построить по меньшей мере 35 тысяч общественных электрозаправок, а также 4 тысячи станций быстрой зарядки, которые смогут использоваться, к примеру, во время посещения магазинов, сообщает агентство Reuters. Сейчас таких станций в Германии около 570.