"Я не думаю, что нам есть смысл притворяться, будто нам необходимо остаться в едином рынке (ЕС. — RNS), и я думаю, что действительно важный вопрос — это должны ли мы остаться в таможенном союзе", — заявил Кинг.

"Я считаю, что референдум (о выходе Британии из ЕС. — RNS) дал четко понять: люди хотят контролировать иммиграцию… И это не должно обсуждаться, и это было бы большой ошибкой — сделать этот вопрос предметом обсуждения с бывшими партнерами по ЕС", — добавил он.

Ранее европейские политики заявляли, что Великобритании сможет сохранить доступ к единому рынку ЕС, только если разрешит доступ к своему рынку труда, отмечает Reuters.