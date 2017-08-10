Как отмечается в документе, решение принято после "тщательного и серьезного обдумывания и обстоятельных консультаций с представителями общественности". Банк не откажется от планов выпуска новой банкноты достоинством £20, а также не перестанет печатать купюры по £5 и £10 на основе полимерных материалов, в которых содержатся следовые объемы (как правило, менее 0,05%) веществ, полученных с использованием животных жиров.

В Банке Англии отметили, что единственная разумная альтернатива полимерам — материалы, полученные на основе пальмового масла. Была проведена техническая экспертиза и социологическое исследование, в котором приняли участие боле 3,5 тыс. человек. Выяснилось, что 88% опрошенных против использования жиров животного происхождения, применение пальмового масла не поддержали 48% респондентов. Но поскольку "при использовании пальмового масла возникают вопросы, касающиеся стабильности экологической ситуации", а также с учетом ряда других факторов был сделан выбор в пользу животных жиров, говорится в сообщении регулятора.

В конце прошлого года на сайте change.org была создана петиция о запрете использования животного жира при выпуске денег. Авторы ходатайства утверждали, что подобные банкноты будут неприемлемы для "миллионов веганов, вегетарианцев, индуистов, сикхов, джайнов и других лиц, живущих в Соединенном Королевстве". По состоянию на четверг, 10 августа, петиция набрала более 135 тыс. подписей.