Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.
Согласно попавшей в распоряжение газеты Guardian информации, проверять все 70 млн текущих счетов в британских банках с целью выявления нелегальных мигрантов будут раз в три месяца.
Помимо этого британский закон о иммиграции 2016 года предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну.
В 2014 году были ужесточены правила открытия счетов. С того времени банки начали проверять миграционный статус будущих клиентов.
Министерство внутренних дел утверждает, что банки получат информацию лишь о тех, кто находится в Великобритании незаконно. К их числу относятся иностранцы, более не имеющие права на обжалование решения о депортации и соответственно утратившие возможность пользования банковскими услугами, уточнила глава министерства Эмбер Радд.
Она подчеркнула, что мигранты, находящиеся в Британии легально, смогут использовать свои банковские счета как ни в чем не бывало.
Неизбежны ошибки
В интервью Би-би-си Филип Огар, бывший член совета директоров банка TSB, а также в прошлом служащий министерства внутренних дел, сказал, что нарушители должны почувствовать на себе всю силу закона, но он выразил беспокойство относительно того, как будут исправляться неизбежные ошибки.
"Исполнение [закона] находится в руках министерства внутренних дел и банков, а ни те ни другие не отличаются безупречной реализацией принятых решений. Что будет, если что-то пойдет не так? Если счет заморожен, но его владелец находится в стране легально, или если заморозили счет не того человека? Проблема в том, что [банки получат] множество имен, будут заморожены счета не тех людей, и тогда встанет вопрос о том, как это все разрешать", - поделился своими опасениями Огар.
Объединенный совет помощи мигрантам раскритиковал нововведение, предположив, что пострадают также и мигранты, у которых есть право находиться в стране.
Глава совета Сатбир Сингх рассказал Guardian: "Репутация правительства [в области иммиграционной политики] - доказательство того, что ему не стоит доверять в вопросе реализации проекта надлежащим образом. Миграционный статус определяется исходя из множества факторов, а МВД постоянно выдает неверную информацию и директивы".
Представитель министерства внутренних дел заявил: "Мы разрабатываем миграционную систему, которая будет справедливой к тем, кто здесь находится легально, но строгой к тем, кто нарушает закон. Каждый в нашем обществе может принять участие в борьбе с нелегальной миграцией".
Закон также предусматривает строгие наказания домовладельцам и работодателям, которые соответственно сдают жилье или предоставляют работу нелегалам.