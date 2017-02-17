Как передает NEWSru.com, по данным этих источников, объем поставок иранской нефти в Белоруссию составит 80 тыс. тонн нефти. Продавцом выступит Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC).

Согласно графику поставок, NIOC выделит 600 тыс. баррелей (около 80 тыс. тонн) для дочерней компании BelOil в Польше Bel Oil Polska. Нефть прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию, уточняют источники Reuters, знакомые с ситуацией. Получить комментарии в "Белойл" и NIOC агентству не удалось.

Как напоммнает ТАСС, в прошлом году частично заместить российскую нефть помогли поставки азербайджанской Socar, которая отгрузила Белоруссии 560 тыс. тонн нефти. В январе эти поставки прекратились.

На протяжении всего 2016 года Минск вел переговоры с Россией о снижении цен на газ. При этом с июля Россия более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ.