Согласно программе социально-экономического развития Беларуси на 2016‒2020 годы, в рамках дедолларизации будет исключено использование иностранной валюты при расчетах на территории Белоруссии, а также при формировании цен, пошлин и других платежей.

Также к 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи иностранной валюты экспортерами. В 2020 году согласно программе в Белоруссии будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

Белоруссия намерена к концу 2020 года снизить уровень инфляции до 5%.