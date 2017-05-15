До сих пор, по данным Европола, были затронуты более 200 тысяч компьютеров как минимум в 150 странах. Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что возможны новые "масштабные" эпизоды атак со стороны так называемых программ-вымогателей.

Вредоносное программное обеспечение использовало технологию, предположительно украденную у Агентства национальной безопасности США. Атака затронула Национальную службу здравоохранения Великобритании, российское Министерство внутренних дел, немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, автоконцерны Nissan Motor Co. и Renault SA, а также PetroChina, FedEx Corp. и другие компании и медицинские учреждения в странах Восточной Европы, США и Азии.

Хакеры использовали вредоносное ПО, чтобы зашифровать файлы, хранящиеся на затронутых компьютерах, делая их недоступными, и требовали выкуп - как правило, $300 в биткоинах. Высокая концентрация заражений отмечена в России и на Украине, сообщает голландский разработчик антивирусных программ Avast Software BV.

Первая волна атаки, которая пришлась на пятницу, была остановлена после того, как аналитику по кибербезопасности удалось заблокировать один из ключевых механизмов распространения червя. Однако эксперты предупреждают, что хакеры, скорее всего, организуют вторую атаку, поскольку у многих пользователей операционных систем Microsoft не установлено "критически важное", по словам компании, обновление для системы безопасности, выпущенное в марте.