Как передает NEWSru.com, сумма пожертвования составила 4,6 млрд долларов. По данным агентства, 61-летний американский миллиардер пожертвовал около 5% акций своей компании еще в начале июня. Какая организация получила эти деньги, неизвестно.

Основные пожертвования бизнесмен вносит в свой благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который он основал вместе с супругой Мелиндой. Фонд занимается проектами в области здравоохранения и борьбой с бедностью. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, на борьбу с малярией, вкладывались в проекты по иммунизации детей в Индии и Африке.

В этот крупнейший в мире благотворительный фонд вносят пожертвования и другие известные бизнесмены. Так, в середине июля американский миллиардер Уоррен Баффет передал пяти благотворительным организациям, в том числе фонду Билла и Мелинды Гейтс, акции своей инвесткомпании Berkshire Hathaway на сумму около 3,17 млрд долларов.

Билл Гейтс лидирует в списке самых щедрых филантропов мира. С 1994 года на благотворительные цели он пожертвовал около 35 млрд долларов. Крупнейшим вложением Гейтса в благотворительную деятельность была рекордная сумма в 16 млрд долларов, пожертвованная в 1999 году, отмечает ТАСС. Годом позже бизнесмен внес на благотворительные нужды 5,1 млрд долларов.

Основатель Microsoft на протяжении многих лет возглавлял список богатейших бизнесменов мира по разным версиям авторитетных экспертов. Однако как стало известно в конце июля, счетчик журнала Forbes показал, что основатель и глава компании Amazon Джефф Безос благодаря росту ее акций сместил Билла Гейтса с первого места в рейтинга толстосумов. Тогда состояние Безоса достигло 90,6 млрд долларов, а Гейтса - 90 млрд долларов.