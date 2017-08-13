Основатель Microsoft рассказал, что пообедал вместе с детьми из начальной школы в провинции Мухеза и встретился с врачом Упендо Мвингирой, который посвятил свою карьеру "борьбе с тропическими болезнями, которым не уделяется внимания".

По словам Гейтса, он приезжает в Танзанию вместе со своей женой Мелиндой "уже на протяжении многих лет". Он добавил, что страна сумела добиться успехов в области здравоохранения и "предоставления возможностей", а также отметил "потрясающие" местные пейзажи.

"Всякий раз, когда я приезжаю в такие места, я желаю, чтобы другие могли сопровождать меня и встречать тех людей, которых встречаю я. Я не сомневаюсь, что это настроит их [подписчиков] также оптимистично, как я оптимистичен из-за прогресса этого мира", — написал Гейтс.

Его аккаунт получил галочку верификации, в настоящее время у Гейтса свыше 120 тыс. подписчиков. Сам миллиардер подписан в том числе на основателя Facebook Марка Цукербера, сооснователя Instagram Майка Кригера, миллиардера Майка Блумберга, издание The Economist, организации ЮНИСЕФ и НАСА.