Ортега сместил с первого места сооснователя Microsoft Билла Гейтса, обогнав его на 200 миллионов долларов, отмечает Forbes. Ранее, пишет журнал, он уже занимал первую строчку рейтинга трижды, однако каждый раз уступал ее в течение дня.

В последний раз он занял первое место во вторник, 29 августа, – после того, как акции компании Ортега Inditex (владелец таких крупных сетей магазинов, как Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear) выросли на 1%. Однако к концу дня потерял позицию, отстав от Гейтса на 100 миллионов долларов.

Состояние Ортега выросло на 1,2 миллиарда долларов за прошедший месяц. Его восхождению на первую строчку рейтинга, подчеркивает Forbes, способствовало не только это, но и то, что уменьшилось состояние как Гейтса, так и основателя Amazon Джеффа Безоса, которые этим летом бывали на первой строчке рейтинга.

Состояние Безоса упало за прошедший месяц более чем на четыре миллиарда долларов из-за падения акций Amazon. Гейтс в свою очередь, как писал Bloomberg, пожертвовал 64 миллиона акций Microsoft основанному им совместно с женой Мелиндой благотворительному фонду. Стоимость этих акций оценивалась в 4,6 миллиарда долларов.

Впервые Ортега стал самым богатом человеком в мире в октябре 2015 года, но потерял позицию менее чем за 24 часа. Во второй раз он занял первую строчку в сентябре прошлого года, но быстро был смещен Гейтсом.

Ортега и его жена Розалия Мера основали компанию Inditex в 1975 году. В настоящее время ее рыночная капитализация достигает более чем 100 миллиардов долларов.