Так, ЦБ ожидал, что ВВП покажет квартальный рост только во второй половине 2016 года, однако согласно новым данным, рост проявлялся уже в первом квартале 2016 года.

Отчасти восстановление связано с изменением методов подсчета расходов на вооружение. Также свой вклад в рост экономики сделали и растущие цены на нефть.

"Первые данные за месяц в этом году показывают больше признаков того, что Россия в этом году покажет более ощутимый макроэкономический рост. Значительное улучшение активности в январе, вероятно, связано с укреплением рубля, снижением инфляции и улучшением внутреннего спроса", — отмечает экономист по России ING Groep NV Дмитрий Полевой.

Так, опрошенные агентством аналитики ожидают, что к концу 2017 года инфляция в России замедлится до 4,3%. Банк России ставит целью достижение инфляции в 4%.

Bloomberg отмечает, что экономика России несомненно получит стимул, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение об ослаблении ограничительных мер в отношении России. Так, большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, считают, что в таком случае рубль укрепится на 5–10%, а рост ВВП ускорится на 0,2 п. п. в 2017 году и на 0,5 п. п. в 2018 году.