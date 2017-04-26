По словам источников агентства, строительные работы проводятся в одном из ангаров NASA. Как сообщил один из собеседников, Брин уже давно увлечен дирижаблями. Вдохновившись фотографиями построенного в 1930-х годах дирижабля USS Macon, бизнесмен решил построить свой собственный.

По данным агентства, инженеры уже построили металлический каркас воздушного судна, которое заполняет большую часть огромного ангара.

Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что проект строительства дирижабля ведет бывший директор программ NASA Эймс Алан Уэстон. Сам Уэстон не стал комментировать эту информацию. От комментариев по поводу строительства дирижабля отказался и Сергей Брин. Он сообщил агентству, что "сейчас ничего не может сказать на эту тему".