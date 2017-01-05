"Производство автомобилей с автономной системой управления — реальность для наших клиентов и общее стремление при сотрудничестве с Intel и Mobileye",— приводит AFP слова представителя BMW Клауса Фролиха, сказанные на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. По его словам, намеченные тесты — это большой шаг в направлении к разработке в 2012 году полностью самоуправляемых автомобилей.

Напомним, в 2021 году на рынок выйдет BMW iNext — полностью автономный электромобиль, подключенный к облачным сервисам и онлайн-инфраструктуре. Для реализации этого плана компания BMW открыла научно-исследовательский центр по разработке технологий автономного вождения, который будет работать в Унтершляйсхайме близ Мюнхена.