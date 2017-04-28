Как передает RNS, в тексте жалобы представители Boeing потребовали от USITC провести расследование условий продажи канадской компанией в США своих пассажирских самолетов CS100 и CS300 вместительностью 100–150 мест.

"Bombardier начал агрессивную кампанию по продаже самолетов CSeries на американском рынке по смехотворно низким ценам: менее $20 млн за двигатель, хотя только его производство обходится в $33 млн, если опираться на открытые данные", — говорится в сообщении Boeing.

В 2016 году Bombardier заключил контракт с американской Delta Air Lines на продажу 75 лайнеров CSeries на общую сумму $5,6 млрд по каталожной цене. Средняя цена на самолет, согласно этой сделке, — $79,5–89,5 млн.