Тем самым Boeing собирается увеличить автоматизацию собственных самолетов, усовершенствовать беспилотные летательные аппараты для военных и поучаствовать в разработке персональных воздушных такси, отмечает CNN Money.

"Мы не можем сказать, как выглядит будущее. Но мы хотим быть лидером во всех формах воздушных путешествий", - заявил техдиректор Boeing Грег Хислоп.

Aurora Flight Sciences, созданная в 1989 году, является одной из компаний, которые в партнерстве с Uber работают над созданием сети летающих такси. В 2016 году она получила заказ министерства обороны США на разработку 24-роторного беспилотника LightningStrike. В связи с этим и другими контрактами сделка с Boeing требует одобрения со стороны Минобороны.