Фиксировать убытки пришлось не только Безосу. По данным агентства, 10 августа снизились котировки многих других компаний. По итогам торгов богачи из топ-500 недосчитались в общей сложности 42,7 миллиарда долларов.

Четверг стал худшим днем на биржах за последние три месяца. Так фондовый рынок отреагировал на воинственные заявления президента Дональда Трампа в адрес Северной Кореи. Американский лидер, в частности, заявлял, что КНДР должна "очень, очень нервничать", даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников.

В первую очередь потеряли владельцы высокотехнологичных компаний. Так, глава китайской интернет-компании NetEase Дин Лэй недосчитался 1,8 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг — 1,6 миллиарда долларов.