Наиболее значительным оказался рост состояния основателя Zara Амансио Ортеги — $2,7 млрд. В результате он вновь сменил основателя Amazon Джеффа Безоса в роли второго из числа богатейших людей на планете. С начала года состояние Ортеги выросло уже на $7,67 млрд — до $79,8 млрд.

Состояние Бернара Арно (№ 10) выросло на $1,93 млрд — до $46,3 млрд, Лилиан Бетанкур (№ 14) — на $1,55 млрд, до $39,9 млрд, Георг Шеффлер (№ 31) — на $1,03 млрд, до $21,4 млрд.

Лидер рейтинга Билл Гейтс разбогател в понедельник на $764 млн — до $87,4 млрд, Безос — на $786 млн, до $78,3 млрд, Уоррен Баффет — на $936 млн, до $74,5 млн, Марк Цукерберг — на $808 млн, до $62,6 млрд.