Отчет WEF о конкурентоспособности путешествий и туризма, который публикуется каждые два года, измеряет показатели 136 секторов туризма ведущих стран.

Было установлено, что Великобритания находится на 135 месте по ценовой конкурентоспособности из 136 ведущих экономик, которые оцениваются WEF. Ценовая конкурентоспособность рассчитывается с использованием четырех субиндексов: аэропортовые сборы и налоги на билеты, индекс цен на отели, паритет покупательной способности и уровень цен на топливо.

Великобритания занимает 130 место по паритету покупательной способности, 133 по сборам в аэропортах и налогах на билеты, а также 133 место по уровню цен на топливо. Только по индексу цен на гостиничные номера страна находится не в нижней части рейтинга, занимая 59 место.

Кроме того Великобритания занимает 108 место по показателю доступности получения виз, но и в этом рейтинге страна может упасть, как только страна покинет ЕС и откажется от свободного передвижения.

По данным туристического бюро Visit Britain, туризм является самым быстрорастущим сектором в Великобритании, производя 9% ВВП страны и почти 10% рабочих мест. Однако появились предположения, что Brexit нанесет ущерб этой сфере, несмотря на начальный всплеск туризма из-за ослабления фунта стерлингов.

В настоящее время маршруты авиакомпаний Великобритании в страны ЕС и США организованы в рамках соглашений Евросоюза, поэтому обеспечение благоприятных условий выхода из ЕС в ходе переговоров является крайне важным для туристической отрасли.

Ассоциация британских туристических агентств (ABTA) предупредила, что в авиационном секторе нет даже варианта отказа от использования правил Всемирной торговой организации (ВТО), которые применяются в большинстве секторов.

В ABTA заявили, что для международной авиационной отрасли не существует международного варианта отказа, такого как правила Всемирной торговой организации, а сокращение количества маршрутов нанесло бы огромный ущерб отдыхающим, деловым путешественникам и посетителям Великобритании.