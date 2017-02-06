Другая сеть, Morrisons, также ввела ограничения на продажу салата айсберг (по два на покупателя) и брокколи (по три). В прошлом месяце в продовольственных магазинах отмечалась нехватка кабачков, так как посадки этого овоща пострадали из-за холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света. "Чтобы обеспечить доступность [салата] для всех покупателей, мы ограничиваем продажу кочанов до трех на одного человека. Приносим извинения за доставленные неудобства", - гласит надпись в магазине Tesco.

По словам пресс-секретаря сети супермаркетов, без введения ограничений многие магазины останутся без определенных видов овощей. По словам представителя Morrisons, нормировать продажу овощей приходится для того, чтобы владельцы ресторанов и маленьких магазинов не скупили все оптом. "Из-за плохого урожая в Испании начало этого года выдалось очень трудным, поставок едва хватает, чтобы обеспечить наших покупателей", - сказал он.

Дитер Ллойд из Британской ассоциации производителей листовых салатов заявил BBC, что наводнения в Испании перед Рождеством уничтожили урожай овощей, а новые посевы не растут из-за переувлажнения почвы. Вдобавок в январе ударили морозы, что только ухудшило положение. Поставки других овощей из Европы, в том числе баклажанов, помидоров, брокколи и болгарского перца, также сокращаются.

Испанская ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей FEPEX недавно объявила, что дефицит листовых овощей, включая салат и шпинат, продолжится до начала апреля. Урожаи этих культур по всему Евросоюзу упали примерно на 40%, заявили в ассоциации, предупредив, что возвращение овощей на рынок будет зависеть от погоды в южной Европе в период с февраля по март.