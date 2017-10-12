Цена первой биткоина валюты обновила исторический максимум, уверенно преодолев барьер в $5000. В ходе торгов в четверг, 12 октября, цена биткоина преодолела уровень $5000 и примерно в 11:03 по латвийскому времени установила локальный максимум в $5004,38.

Как пишет Вести.Экономика, по данным сервиса Coinmarketcap, в настоящее время средневзвешенный курс биткоина составляет $5088, капитализация первой криптовалюты $84,5 млрд, индекс доминирования — 53,1%. Вырос и курс недавно отделившегося от биткоина Bitcoin Cash — цена за криптомонету достигла $313,29. Капитализация всех криптовалют превысила $159,53 млрд.

Впервые планку в $5000 биткоин преодолел в ночь на 2 сентября. Самой высокой стоимость криптовалюты была на китайской бирже OKCoin — $5149. Впрочем, долго удерживать этот рубеж биткоин не смог - уже через десять минут курс снова упал до $4672.