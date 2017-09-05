Во вторник утром, 5 сентября, биткоин на мировых биржах снизился в цене до $4000 — остановившись на $4037, что на 20% ниже его рекордного уровня в 5,013 долл. США, наблюдавшегося 1 сентября.

Из бирж, которые отслеживаются BPI, только одна торговала ниже $4000. Это китайская OKCoin, показавшая цену btc в $3969 (биржи itBit, GDAX и Bitstamp торговали выше $4000).

Как предсказывают аналитики, движение цены ниже $4100 на основных биржах может быть знаменательным и привести примерно до $3769, если цена будет соответствовать шаблонам Фибоначчи.

Снижение цены биткоина совпало с моментом, когда общая стоимость всех открыто торгуемых криптовалют двигалась вниз, дойдя до $145 млрд., что ниже на 19% от рекордного максимума.