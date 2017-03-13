Нефть Brent за неделю по 13 марта подешевела почти на 9% (около $4) — до $51,03 за баррель. В ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) цена нефти Brent на время опустилась ниже $51 впервые с ноября 2016 года. За аналогичный период стоимость нефти WTI снизилась примерно на 9,5% — до $48,1 на NYMEX.

Цены на нефть начали снижаться 8 марта после публикации данных о запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 3 марта, увеличились на 8,2 млн баррелей — до 528,4 млн баррелей, сообщило ранее Управление энергетической информации США (EIA).

В EIA также сообщили, что добыча в США выросла примерно до 9,1 млн баррелей в сутки, и спрогнозировали дальнейший рост до рекордных 9,73 млн баррелей в сутки в 2018 году. Эта информация также способствовала установлению "медвежьей" тенденции на мировом нефтяном рынке.

Цены на нефть начали расти в конце прошлого года после того, как ОПЕК и 11 добывающих стран заключили договор о сокращении добычи нефти, что помогло сократить переизбыток предложения и поднять цены. Однако оптимизм инвесторов относительно успеха этого соглашения снижается по мере того, как США наращивают добычу.

"Предложение, похоже, растет быстрее спроса, и теперь участники рынка вновь сосредоточились на переизбытке… ОПЕК вряд ли примет ответные меры до того, как нефть подешевеет до $40 за баррель", — сказал главный инвестиционный директор Ayers Alliance Securities Джонатан Баррат.

Утрата оптимизма

Хедж-фонды снизили количество чистых длинных позиций, или разницу между ставками на рост и ставками на снижение стоимости барреля WTI, на 2,9% за неделю, которая закончилась 7 марта, после снижения на 6,5% неделей ранее. Количество чистых длинных позиций снизилось на 11,15 тыс. фьючерсов и опционов — до 374,56 тыс., что стало первым двухнедельным снижением с ноября прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные американской Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC).

"Данные говорят о том, что хедж-фонды начинают нервничать", — сообщил энергетический аналитик Citi Futures Perspective Тим Еванс. По его словам, фонды теряют оптимизм относительно перспективы снижения переизбытка на рынке, что должно было произойти в результате сделки ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами по сокращению добычи.

Еванс пояснил, что утрата оптимизма объясняется ростом запасов нефти в США четвертую неделю подряд, а также заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что предложение на рынке сокращается медленнее, чем ожидалось.

Только начало

"Этот доклад — только начало. Объемы и продолжительность снижения на прошлой неделе говорят о массовой распродаже. Доклад, который будет опубликован на этой неделе, станет настоящей бомбой", — сказал агентству Bloomberg партнер энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдуфф.

На прошлой неделе опрошенные The Wall Street Journal аналитики предупредили о том, что падение стоимости нефти может быть началом более масштабного спада, если в ближайшее время появится больше информации о том, что переизбыток не сокращается так быстро, как этого хотели бы участники сделки по сокращению добычи.

Генеральный директор Continental Resources Гарольд Хамм на энергетической конференции в Хьюстоне предупредил о риске того, что на рынке может вновь образоваться переизбыток, что вызовет обвал стоимости нефти. По его словам, именно американские нефтедобывающие компании могут создать переизбыток.

"Чтобы восстановление баланса произошло, его нужно увидеть в США. Рынки уже устали ждать", — сказал глава отдела нефтяных исследований Sociеtе Gеnеrale Майкл Уиттнер.