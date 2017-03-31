Цены на жилье упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных эффектов, а годовой рост цен на жилье замедлился до 3,5% с 4,5% в феврале. Стоимость среднего дома составляла 207 308 фунтов стерлингов.

Джонатан Хоппер, управляющий директор имущественного агента Garrington Property Finders, сказал, что резкий разворот в динамике цен на жилье олицетворяет тревожный звонок.

"Прошло почти два года с того момента, когда показатели в месячном выражении были отрицательными. Но теперь, как и тогда, внезапное падение цен на жилье оказалось симптомом вялого рынка, а не глубокого сдвига", - сказал он.

"Было бы чересчур мелодраматично рассматривать последние данные Nationwide как поворотный момент. На самом деле, средние цены на жилье в течение нескольких месяцев шли по извилистой траектории на фоне неустойчивого и неопределенного экономического фона. Средние цены будут продолжать ползти вверх, хотя и сдержанным темпом, поскольку коэффициент цены недвижимости к прибыли населения начинает негативно сказываться во многих частях страны", - считает эксперт.