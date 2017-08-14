Как отмечает "Интерфакс", результаты из отчета точно совпали с расчетами агентства, опубликованными неделей ранее. По данным "Интерфакса", финансовые показатели "Газпрома" мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная концерном переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит, и себестоимости.

Выручка за отчетный период текущего года возросла на 5,8%, до 2,089 трлн рублей. Также стала меньше валовая прибыль - она сократилась на 2,8%, до 852,3 млрд руб. Прибыль от продаж компании сократились на 13,1%, до 191,8 млрд рублей, обращает внимание РБК.

Суммарные доходы членов правления "Газпрома" с января по июнь 2017 года стали меньше на 20,3% и составили 1,347 млрд рублей, говорится в отчете.

При этом "Газпром" по итогам первого полугодия поднял оценку добычи по итогам года до 453,6 млрд кубометров газа. В предыдущем ежеквартальном отчете компания указывала оценку добычи в 442 млрд кубометра. По итогам 2016 года "Газпром" добыл 419,1 млрд кубометров газа.