Как передает RNS, число перевезенных пассажиров увеличилось на 13% и достигло 120 млн человек.

Чистая маржа компании повысилась на один процентный пункт — до 20%.

Показатели выросли, несмотря на сложные условия ведения бизнеса в 2017 финансовом году, вызванные "серией событий в области безопасности в европейских городах" и резким снижением курса фунта стерлингов после референдума о выходе Великобритании из ЕС, прокомментировал генеральный директор перевозчика Майкл О’Лири.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Основана в 1984 году.