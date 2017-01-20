"Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет. <> Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – пояснил он.

По мнению главы "Роснано", подобная степень ужаса участников Давосского форума наблюдалась в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. "У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? Оказалось, что это все-таки кризис в системе. <…> Мы его как-то пережили", – добавил он.

Чубайс отметил, что в экономике сейчас "ничего катастрофического не происходит". Он добавил, что "вся эта нынешняя катастрофа – это чисто политическое явление, что, пожалуй, [происходит] впервые за 25 лет".

Как отметил Чубайс, иллюстрацией того, что "мир перевернулся", может служить выступление на форуме председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало "одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины". Одновременно избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявил, "что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины".