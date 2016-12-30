Coca-Cola заявила, что продолжит работать с восемью уже профинансированными стартапами, однако не будет рассматривать новых заявок и проектов для инвестирования. В будущем профинансированные стартапы перейдут в ведение отдела слияний и поглощений Coca-Cola.

"Эти стартапы продолжают приносить пользу компании. Однако мы не будем финансировать новые стартапы или проводить дополнительное финансирование через Founders", — пояснил Innovation Leader пресс-секретарь компании Петро Какур.

Всего программа профинансировала восемь стартапов, располагающихся в Сиднее, Берлине, Буэнос-Айресе. В числе профинансированных компаний — стартап по подбору персонала Wonolo и компания по прогнозной аналитике Hivery.

Ранее, 9 декабря, Coca-Cola сообщила, что ее глава Мухтар Кент уйдет после восьми лет руководства компанией. Новым руководителем станет Джеймс Куинси. В III квартале 2016 года чистая прибыль Coca-Cola упала на 28% — до $1,05 млрд при сокращении выручки на 7% — до $10,6 млрд. Рыночная капитализация компании составляет $179,42 млрд.