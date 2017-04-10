"Мы хотим иметь возможность сказать да или нет с точки зрения безопасности и внешней политики", — сказал он, добавив, что в настоящее время единственно возможным вето на подобные проекты являются возможные последствия для экологии.

По его словам, речь идет о создании "очень важного газопровода из России в Европу" и это не только "вопрос для Дании".

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ направило контактным лицам конвенции Эспо (конвенция об оценке воздействия на окружающую среду) в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную компанией Nord Stream 2 документацию по оценке воздействия строительства газопровода "Северный поток — 2" на окружающую среду.