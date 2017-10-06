С помощью коррупционных схем концерну удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию, отмечает далее издание и указывает, что у следователей есть информация о более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах.

"Чрезвычайно серьезная ситуация"

Spiegel Online цитирует фразу, произнесенную в июне главой Airbus Томасом Эндерсом на закрытом заседании с топ-менеджерами концерна: "Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении".

По информации издания, в центре обвинений в коррупции находится отделение Airbus в Париже. Оно участвовало в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace. В мюнхенской прокуратуре уверены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам, пишет далее Spiegel Online.

Журналисты отмечают, что глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace. И в 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству SFO. На предмет наличия фактов коррупции компания проверялась французскими и немецкими властями. Всего в злоупотреблениях следователи обвиняют 16 сотрудников концерна. Глава Airbus в этом списке не значится. По данным СМИ, концерну грозят миллиардные штрафы.