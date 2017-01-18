Вероятность такого сценария — 65%, говорится в обзоре банка, содержание которого приводит портал РБК. Авторы указывают на несколько признаков скорой отмены ограничений: положительные отзывы о России избранного президента США Дональда Трампа и ключевых членов его команды, потенциальная готовность Трампа и высокопоставленных республиканцев отменить санкции в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке и ядерное разоружение. В числе признаков также названы отсутствие доказательств вмешательства российских хакеров в американский политический процесс, как и существования тайных "особых отношений" между новой американской администрацией и Москвой.

Deutsche Bank проанализировал высказывания Трампа, его помощницы Келлиэнн Конуэй, будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по национальной безопасности Майкла Флинна, будущих главы ЦРУ Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. Тиллерсон, например, во время слушаний по его назначению допустил сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что Москва "не непредсказуема" и может быть партнером Вашингтона на Ближнем Востоке.