Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. Ранее кредитная организация была оштрафована на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями.

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 млрд евро в качестве штрафов и компенсаций.