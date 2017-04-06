Как считает агентство Bloomberg, эти увольнения связаны с введенной в банке пониженной ставкой бонусов, выплачиваемых членам руководства по итогам предыдущего года.

О решении снизить размер бонусов банк объявил еще в январе 2017 года, после того как столкнулся с проблемами достаточности капитала, резким падением стоимости акций и затянувшимися юридическими тяжбами между ЕС и США. Генеральный директор банка Джон Крайан тогда объявил о сокращении штатов, приостановке выплат дивидендов и продаже рискованных активов. Сокращение бонусных выплат в Deutsche Bank проводится уже второй год подряд, в 2016 году снижение составило 17%.

По данным британского кадрового агентства eFinancialCareers, снижение премиального вознаграждения руководящим работникам привело к резкому падению привлекательности Deutsche Bank для ищущих работу профессионалов.