Рынок продолжает делать ставку на укрепление доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и ожиданиях дальнейшего роста ставки ФРС, но "долларовое ралли" скоро закончится, сообщает CNBC со ссылкой на главу отдела по размещению активов в Азии банка UBS Адриана Цюрхера.

Цюрхер полагает, что укрепление доллара подошло к концу. "Мы считаем, что доллар на данном этапе очень сильно переоценен, особенно в течение последних нескольких недель. Его подорожание ничем не оправдано", — сообщил топ-менеджер UBS.

По мнению Цюрхера, доллар после укрепления к валютам стран "Группы десяти" (Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания, США) в течение четырех лет переоценен, по крайней мере, на 15–20% к евро и на 30% к японской иене.

С 28 декабря 2012 года по 21 декабря 2016 года доллар подорожал к иене почти на 40% — до 117,657 иены. Американская валюта подорожала к евро примерно на 26,5% за аналогичный период.

Одновременно долларовый индекс DXY, который отслеживает курс доллара к шести основным мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк), 22 декабря достиг максимального с 2002 года значения в 103,65 пункта, однако позже откатился до 102,78 пункта.

Американская валюта значительно подорожала на фоне неожиданной победы Дональда Трампа на выборах в США и не менее неожиданном прогнозе ФРС о трехкратном повышении ключевой ставки в 2017 году. С начала года доллар подорожал к евро на 4,4% — до €0,9553 — по состоянию на закрытие торгов 21 декабря.

"Инфляция в Европе и Японии будет расти, что приведет к сокращению программ количественного стимулирования экономики (QE). Это станет причиной укрепления евро и иены к доллару", — отметил Цюрхер.

Перспективы ослабления

Адриан Цюрхер признал, что реализация планов Трампа по привлечению $1 трлн в инфраструктурные проекты окажет положительное влияние на американскую экономику, но может увеличить дефицит бюджета и как следствие вызвать ослабление американской валюты.

"Если Трамп решит увеличить бюджетные расходы, то ему придется увеличить дефицит бюджета, чтобы их профинансировать. Исторически так сложилось, что это приводит к ослаблению валюты", — сообщил Цюрхер.

Он также добавил, что если ФРС не повысит ключевую ставку три раза в следующем году, как и прогнозировалось, то это также может негативно отразиться на курсе доллара, поскольку рынок уже заложил трехкратное повышение в курс американской валюты.