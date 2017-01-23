По словам управляющего директора Dubai Duty Free Колма Маклафлина, после того как Британия проголосовала за выход из ЕС, во второй половине 2016 года продажи магазина снизились на 3% — до $1,85 млрд.

"Основной эффект Brexit с нашей точки зрения — это обменный курс", — сказал он. "Если это делает путешествие для людей более дорогим, то это серьезно".

Как отмечает Маклафлин, на туристов из Европы приходится почти четверть продаж магазина.

Вместе с тем Маклафлин ожидает, что в 2017 году продажи Dubai Duty Free вырастут на 5% за счет китайских путешественников, которые покупают табак, алкоголь и средства ухода за кожей. По его словам, туристы из Китая составляют лишь 3,9% туристического потока, но обеспечивают около 9% от общей выручки магазина.