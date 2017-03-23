По данным газеты, сестры Марьям и Тамиллу Дадашевых планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей.

Марьям, которой 26 лет, и 22-летняя Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка.

Как считают следователи, за несколько дней до покупки автомобиля сестры Дадашевы, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и "провели операцию по обналичиванию" 40 млн рублей.

Эти средства, пишет "Коммерсантъ", были переведены на счета трех фирм-однодневок, откуда ушли к Дадашевым.

На девушек завели дело о мошенничестве в особо крупном размере, источники "Коммерсанта" говорят, что следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте. Следствие и служба безопасности Сбербанка проверят, каким образом менеджеры сумели вывести деньги, а также помогал ли им кто-то, или они действовали сами